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Получил штраф за сопротивление убийству. Решение суда в Самаре возмутило депутата Матвеева

Получил штраф за сопротивление убийству. Решение суда в Самаре возмутило депутата Матвеева

Самарский суд оштрафовал муниципального депутата за стрельбу из травматического оружия в общественном месте.

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Комментарии
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АБ
Андрей Бетеньков
🤬
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23 час.
Юрис Хартманис
Может пистик кому-то понравился
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23 час.
Дмитрий Гурин
А что ООП нельзя применять в общественных местах для самообороны? Три раза за свою жизнь применял (в коридоре многоквартирного дома, в парке и в школном дворе) притензии были только от &quot;терпил&quot;. Но суд был только когда стрелял в школном дворе в трех обдолбанных дебилов и то чисая показуха. Какого хрена подписывать всякие липовые протоколы заполненные не в твоем присутствии. Там уже надо работать ребятам Бастрыкина и по полицаям и по самому судье.
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22 час.
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