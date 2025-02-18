Получил штраф за сопротивление убийству. Решение суда в Самаре возмутило депутата Матвеева

Дмитрий Гурин

А что ООП нельзя применять в общественных местах для самообороны? Три раза за свою жизнь применял (в коридоре многоквартирного дома, в парке и в школном дворе) притензии были только от "терпил". Но суд был только когда стрелял в школном дворе в трех обдолбанных дебилов и то чисая показуха. Какого хрена подписывать всякие липовые протоколы заполненные не в твоем присутствии. Там уже надо работать ребятам Бастрыкина и по полицаям и по самому судье.