Ротенберг заявил, что СКА обыграл «Локомотив» благодаря инструкциям Путина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
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