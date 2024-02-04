Салат Норвежский каприз. Похож на шубу, но делать гораздо проще и быстрее, а получается вкуснее

Салат Норвежский Каприз - легкий и вкусный салат, напоминающий шубу, но более прост в приготовлении. Однажды попробовав его, вы забудете о классической шубе, ведь "Каприз" займет достойное место среди зимних блюд.
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