Steak Lovers
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Steak Lovers

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Салат Норвежский каприз. Похож на шубу, но делать гораздо проще и быстрее, а получается вкуснее

Салат Норвежский каприз. Похож на шубу, но делать гораздо проще и быстрее, а получается вкуснее

Салат Норвежский Каприз - легкий и вкусный салат, напоминающий шубу, но более прост в приготовлении. Однажды попробовав его, вы забудете о классической шубе, ведь "Каприз" займет достойное место среди зимних блюд.

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