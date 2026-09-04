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Воронежские новости

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Лжеброкеры обманывают клиентов обещаниями 100-процентного кредита

Лжеброкеры обманывают клиентов обещаниями 100-процентного кредита

Не верьте тем, кто гарантирует кредит при любой истории – это ловушка. Такие «специалисты» берут деньги за услуги, а затем исчезают или разводят руками.

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