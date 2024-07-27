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Южная Корея требует встречи с Бахом из-за ошибки на открытии Игр

Южная Корея требует встречи с Бахом из-за ошибки на открытии Игр

Министерство спорта Южной Кореи требует встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом из-за того, что на открытии Игр южнокорейскую делегацию представили как северокорейскую, передает Sport24.

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