В новосибирском аэропорту из-за тумана задерживаются десятки рейсов

Пассажиры аэропорта Толмачево не смогли вылететь по нескольким направлениям. Плотный туман окутал столицу Сибири, из-за чего были перенесены авиарейсы в Санкт-Петербург, Нижневартовск, Кемерово, Иркутск и Красноярск.
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