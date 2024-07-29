В новосибирском аэропорту из-за тумана задерживаются десятки рейсов

Пассажиры аэропорта Толмачево не смогли вылететь по нескольким направлениям. Плотный туман окутал столицу Сибири, из-за чего были перенесены авиарейсы в Санкт-Петербург, Нижневартовск, Кемерово, Иркутск и Красноярск.