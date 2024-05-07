Петербуржец разозлился из-за сломанного телевизора и оказался на скамье подсудимых

После поломки техники он угрожал убийствами и взрывами Петроградский районный суд Северной столицы признал виновным Игоря Кочкина в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, «представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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