Петербуржец разозлился из-за сломанного телевизора и оказался на скамье подсудимых

После поломки техники он угрожал убийствами и взрывами Петроградский районный суд Северной столицы признал виновным Игоря Кочкина в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, «представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.