Премьер Японии Исиба публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии предвыборной кампании о стремлении создать мир без ядерного оружия напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что атомные бомбы на японские города сбросила США.