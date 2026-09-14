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Новые смешные мемы и шутки с котами в главной роли (14 фото)

Новые смешные мемы и шутки с котами в главной роли (14 фото)

Кошки — это не только ценный мех, но и ценный смех! Исследования зоологов показывают: человеческие шутки про котов в 99% неудачные и портят хорошее впечатление от фотографий или видео с котами.

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