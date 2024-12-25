Ирландский журналист разоблачил «театр» Зеленского на мировой арене

ДУБЛИН, 25 декабря, ФедералПресс. Журналист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter) саркастически прокомментировал многочисленные выступления президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которых тот настойчиво просил у западных стран финансовую и военную поддержку.