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Царьград

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ВСУ заковали в цепи БМП Marder 1A3 из-за угрозы русских дронов

ВСУ заковали в цепи БМП Marder 1A3 из-за угрозы русских дронов

Из-за угрозы массового применения русских дронов-камикадзе вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены менять конструкции натовской бронетехники.

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