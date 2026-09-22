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«Мы должны заставить Москву задуматься»: британец о захвате Калининграда и войне с РФ

«Мы должны заставить Москву задуматься»: британец о захвате Калининграда и войне с РФ

Единственный способ сдержать Россию – это жёсткий и решительный ответ со стороны Запада. Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил британский оголтелый русофоб и провокатор Эдвард Лукас.

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