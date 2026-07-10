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5koleso.ru

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Объявлена цена Esteo ET8: кроссовер выходит на российский рынок

Флагманский кроссовер бренда Esteo – ни что иное как переименованный Chery Fulwin T11. Он имеет внушительные габариты (длина 5205 мм, ширина 1998 мм, колесная база 3120 мм) и три ряда сидений, на которых могут разместиться 6 человек.

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