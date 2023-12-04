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    Согласна, только проблемный ребёнок, которого недолюбили, обычно сильный и знает как добиться своего, а ребёнок котор...Своих детей любите.
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    А где перечень?В Роскачестве наз...
  • Владимир Акулов
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Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Многие любят добавлять в блюда разные травы и специи, чтобы сделать вкус еды более ярким. Добавление приправ помогает также уменьшить при приготовлении количество соли: с ними пища точно не будет пресной.

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