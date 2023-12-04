Гастроэнтеролог Лебедева назвала 3 популярные специи, которые могут угробить желудок и почки

Многие любят добавлять в блюда разные травы и специи, чтобы сделать вкус еды более ярким. Добавление приправ помогает также уменьшить при приготовлении количество соли: с ними пища точно не будет пресной.
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