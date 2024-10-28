Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

REUTERS/Brendan McDermid Бывший президент США и кандидат в американские лидеры от республиканцев Дональд Трамп при переизбрании не сможет за день реализовать свой сценарий по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
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