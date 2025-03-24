В ХМАО синоптики обещают плюсовую температуру

Жителей ХМАО ждет весеннее потепление, однако ночные заморозки и порывистый ветер сохранятся. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в конце марта регион столкнется с контрастами: днем воздух прогреется до +9°C, а ночью в восточных районах температура опустится до -23°C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии