Грозить и клянчить одновременно: фирменный стиль дипломатии ЕС в Пекине

"Помогите нам выкарабкаться из экономической ямы, но для этого извольте соответствовать нашим политическим установкам".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Латвии застрелили депутата-нациста краевой думы, который нахамил в адрес русских
- Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»
- Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива
Свежие комментарии