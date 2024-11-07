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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин: В Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин: В Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что утверждены проекты строительства улицы в Бирюлеве Западном и кварталов в Гольянове.

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