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Суть Событий

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Росприроднадзор не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после пожара на танкере

Росприроднадзор не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после пожара на танкере

Минтранс сообщил, что открытое горение у побережья Черного моря, где безэкипажные катера атаковали танкер, ликвидировано.

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