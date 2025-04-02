Иван Гущин: «Один инженер-конструктор предложил нам выпрямить башню Сююмбике»

Мергасовский дом и Александровский пассаж, Богородицкий монастырь и Закабанная мечеть – о текущем состоянии этих и других памятников, а также о планах на 2026 и 2027 годы главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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