Politico: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе

REUTERS/LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Представители коалиции президента Франции Эммануэля Макрона опасаются, что глава государства может привести их к катастрофе своим решением о проведении новых парламентских выборов в стране.
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