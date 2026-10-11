Росстат приглашает жителей Поморья к участию в юбилейном «Статистическом диктанте»

Федеральная служба государственной статистики проводит восьмой ежегодный просветительский проект.Федеральная служба государственной статистики проводит восьмой ежегодный просветительский проект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым