Почему Германии не поможет Тевтобургский лес?

Провальные для правящей в Германии коалиции во главе с Олафом Шольцем итоги выборов в Саксонии и Тюрингии стали очередным свидетельством прогрессирующего кризиса не только этой крупнейшей европейской страны, но и Евросоюза в целом.
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