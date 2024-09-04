Чернышенко осмотрел восстановленные общежития в ЛНР

t.me/Леонид Пасечник Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником осмотрели восстановленные общежития и здание Донбасского государственного технического университета в Алчевске.
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