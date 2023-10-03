Карпин объяснил отказ от вызова Захаряна на матч сборной России

© ТАСС Карпин заявил, что 20-летний футболист недавно вылечился после болезни. Он подчеркнул, что полузащитник начал полноценно тренироваться только в конце прошедшей недели, поэтому не смог бы помочь сборной России в товарищеской встрече против Камеруна, которая пройдет 12 октября.
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