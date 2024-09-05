В Ростовской области полицейские провели профилактическую беседу со студентами о кибербезопасности

В Ростовском колледже искусств состоялась профилактическая беседа на тему кибербезопасности, которую провела заместитель начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области капитан внутренней службы Ольга Алексеева.
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