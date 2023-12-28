Эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае

По словам специалиста, в ближайшее время снижения цены ожидать не стоит Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг рассказал о том, как изменится цена на яйца в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии