💡 Сегодня Южный берег Крыма частично обесточен По информации Минтопэнерго республики, причина отключений связана с проведением ремонтных работ на объектах электроснабжения.
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