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Юрист Карабанов: пособников иноагентов тоже нужно преследовать по закону

Юрист Карабанов: пособников иноагентов тоже нужно преследовать по закону

В России приняли закон, запрещающий размещать рекламу у иностранных агентов. Однако в нем есть "лазейка", которой при желании можно воспользоваться, заявил учредитель фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

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