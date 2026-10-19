скриншот видео Друзья и знакомые Героя СВО Владимира Медюлянова, которому 15 октября пересадили донорскую руку, 19 октября в беседе с РЕН ТВ рассказали, как организовали для бойца операцию.
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