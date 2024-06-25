Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

Организаторы получили рекордное количество заявок В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
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