Проамериканские медиаресурсы накануне атаки разразились громкими статьями об "Алабуге". Совпадение?Несколько дней подряд проамериканские медиа, вроде Hearst Shkulev, выпускают статьи "в Алабуге растят убийц".
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