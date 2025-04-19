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Ротенберг о СКА: «В следующем году мы будем лидерами во всем мире по количеству болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!»

«Ровно 10 лет назад СКА выиграл первый Кубок Гагарина. Важная дата в клубной истории и отправная точка для всех будущих успехов.

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