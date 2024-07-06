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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Марат Башаров заявил, что не мог злорадствовать над больным Сергеем Сафроновым

Между актером и ведущим Маратом Башаровым и Сергеем Сафроновым был серьезный конфликт. Сергей Сафронов и Марат Башаров вели программу «Битва экстрасенсов», но их отношения испортились из-за увольнения иллюзиониста, которого обвинили во взяточничестве.

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