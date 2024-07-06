Марат Башаров заявил, что не мог злорадствовать над больным Сергеем Сафроновым

Между актером и ведущим Маратом Башаровым и Сергеем Сафроновым был серьезный конфликт. Сергей Сафронов и Марат Башаров вели программу «Битва экстрасенсов», но их отношения испортились из-за увольнения иллюзиониста, которого обвинили во взяточничестве.