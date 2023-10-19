Маткапитал – на образование детей

В 2023 году на Ямале более 700 семей воспользовались этой мерой поддержки. Напомним, распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат.
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