Депутат Бурматов: Дело об изувеченном псе из Томилино взяли на контроль в ГД Собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii Бесчеловечный акт насилия над собакой по кличке Джек в посёлке Томилино вызвал широкий общественный резонанс.
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