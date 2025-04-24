Депутат Бурматов: Дело об изувеченном псе из Томилино взяли на контроль в ГД Собака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii Бесчеловечный акт насилия над собакой по кличке Джек в посёлке Томилино вызвал широкий общественный резонанс.