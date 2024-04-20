Евкуров показал Шойгу стрелковое оружие для борьбы с дронами

Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу продемонстрировали отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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