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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции раскрыли разбой с проникновением в квартиру, совершённый в прошлом году в Новосибирске

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и УМВД России по городу Новосибирску раскрыли разбойное нападение, которое произошло 28 декабря 2024 года в Октябрьском районе регионального центра.

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