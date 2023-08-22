БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Снайпер «Дед», стреляющий по своим: Трое суток мы ползли под огнём, чтобы к высотке с русскими прорваться

Снайпер «Дед», стреляющий по своим: Трое суток мы ползли под огнём, чтобы к высотке с русскими прорваться

Позывной «Волга» — единственный шанс солдат ВСУ уцелеть Сергей Ищенко Фото: ТАСС/ Михаил Почуев, архив Гляжу на едва ли не ежедневно мелькающие на телеэкранах кадры с силовым «отловом» на улицах Украины пополнения для катастрофически редеющих на фронте частей и подразделений ВСУ и думаю: «Вот как эти люди, с выворачиванием рук и мордобоем отправленные на передовую, станут воевать с нами? Много ли Киеву толку в бою от таких солдат, только и мечтающих о бегстве из „самостийных“ окопов?».

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