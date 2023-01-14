Военное обозрение

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Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

Бывший офицер армии США оценил сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

На обучение украинских военнослужащих использованию американских БМП Bradley, поставки которых пообещали осуществить власти США, потребуется около года.

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