А надо ли? Эксперты высказались о будущем авиатакси и его развитии на Алтае

Минтранс отверг инициативы депутатов, но они собираются доработать законопроекты, чтобы вывести сферу из "партизанского" состояния Идею создания коммерческого авиатакси в России снова отложили до лучших времен.
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