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В Питере бензин подешевел, дизель на 11%

В Питере бензин подешевел, дизель на 11%

Летний дизель подешевел сильнее всего — на 11,3%, до 65,933 тыс рублей за тонну. Топочный мазут и сжиженные углеводородные газы, напротив, подорожали.

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