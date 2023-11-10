Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Операцию  обязательно  надо  делать.  Будет  здоровье  -  все  проблемы  можно  решить.Почему я боюсь об...
  • cto talykova
    Ну с детьми она может и не прибежит, а вот старший ребёночек из семьи , когда подрастёт, очень захочет к ним поселить...«Живи и не парься...
  • Владимир Акулов
    Беременная  жена  сексуально  мужа  не  ублажает...  Вот  и  нашел  другую  бабу....  Обычная  история.«Живи и не парься...

«Скажи о беременности обоим своим кавалерам, кто не испугается и замуж позовет, тот и будет папой!»

«Скажи о беременности обоим своим кавалерам, кто не испугается и замуж позовет, тот и будет папой!»

— …Да я, честно говоря, сама Оксанке это посоветовала! – рассказывает тридцатилетняя Маргарита. –  С самого начала была в курсе ситуации! Мы с ней были подругами не разлей вода, секретов друг от друга не было совершенно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Шлюхи: есть еще варианты?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх