«Скажи о беременности обоим своим кавалерам, кто не испугается и замуж позовет, тот и будет папой!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— …Да я, честно говоря, сама Оксанке это посоветовала! – рассказывает тридцатилетняя Маргарита. – С самого начала была в курсе ситуации! Мы с ней были подругами не разлей вода, секретов друг от друга не было совершенно.