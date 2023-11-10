«Скажи о беременности обоим своим кавалерам, кто не испугается и замуж позовет, тот и будет папой!»

— …Да я, честно говоря, сама Оксанке это посоветовала! – рассказывает тридцатилетняя Маргарита. – С самого начала была в курсе ситуации! Мы с ней были подругами не разлей вода, секретов друг от друга не было совершенно.
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