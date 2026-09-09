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Земля

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Как сдать квартиру владельцам животных и не пожалеть: чек-лист для собственника

Как сдать квартиру владельцам животных и не пожалеть: чек-лист для собственника

Каждый раз, когда речь заходит о сдаче жилья людям с питомцами, я вспоминаю один и тот же внутренний диалог.

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