Буффон отказался от варианта с «Барсой». Он хочет играть регулярно и поставить рекорд на ЧМ-2022

Вратарь Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» летом в связи с истечением срока контракта. Как сообщает Diario Sport, вратарь входил в список интересующих «Барселону» футболистов, однако принял решение не вести с ней переговоры.
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