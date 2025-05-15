Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся майское тепло

Москвичи могут забыть о ночных заморозках уже с 16 мая, прогнозируют метеорологи.Температура воздуха в Москве начнёт соответствовать климатической норме в пятницу, 16 мая, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.