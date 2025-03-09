В Госдуме раскрыли дальнейшую судьбу Telegram в России

В ближайшее время блокировки не ожидается, однако она может сформировать "безопасный информационный периметр", считает Свинцов В ближайшее время блокировки Telegram на всей территории России не ожидается, рассказал зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с РИА Новости.