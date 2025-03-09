В Госдуме раскрыли дальнейшую судьбу Telegram в России

В ближайшее время блокировки не ожидается, однако она может сформировать "безопасный информационный периметр", считает Свинцов В ближайшее время блокировки Telegram на всей территории России не ожидается, рассказал зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии