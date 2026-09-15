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Русский Днепропетровск

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Ночные кошмары внезапно стали круглосуточными: Персональная «Герань» для «Киевстара» и истерящая Западенщина

Ночные кошмары внезапно стали круглосуточными: Персональная «Герань» для «Киевстара» и истерящая Западенщина

Радомир Маркуш 14 сентября 2026 г., 20:37   Прилеты русских БПЛА подняли цену содержания Украины для западных спонсоров до $300 млн в день — и настало время ….

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