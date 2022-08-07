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Филатов о победе Дворковича на выборах главы ФИДЕ: «Перевес 157 голосов против 16 показывает, что Россия не находится в изоляции»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил россиянина Аркадия Дворковича с переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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