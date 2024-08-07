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В Рубцовске ищут подрядчика, который бесплатно снесет гостиницу и заберет ее останки

В Рубцовске ищут подрядчика, который бесплатно снесет гостиницу и заберет ее останки

Ищут подрядчика просто по объявлению Власти Рубцовска ищут подрядчика на снос четырехэтажной гостиницы "Алей" на улице Калинина, 13, причем работы предлагают выполнить на безвозмездной основе, пишет "Банкфакс".

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